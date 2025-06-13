İsrail'e Füzeler Ateşlendi: Hava Savunma Sistemleri Devrede
İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Hava savunma sistemleri füzeleri engellemeye çalışırken, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalma çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.
Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.
Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel