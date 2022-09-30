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İsrail'e ait küçük bir uçak Batı Şeria'da düştü

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İsrail'e ait küçük bir uçak Batı Şeria'da düştü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsrail'e ait küçük bir uçağın düştüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsrail'e ait küçük bir uçağın düştüğü bildirildi.

Uçağın düşüş anında olay yerinde bulunan Filistinli gazeteci Osman Salah AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in doğusunda İsrail'e ait küçük bir uçağın düştüğünü, pilotun yaralandığını ancak durumunun kritik olmadığını belirtti.

İsrail ordusunun hemen bölgeye askeri takviye gönderdiğini aktaran Salah, pilotun ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Salah, pilotun yanında başka bir kişi daha olduğunu ancak onun yaralanmadığını ifade etti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde de 48 yaşındaki İsrailli pilotun, Kudüs yakınlarındaki açık bir alana zorunlu iniş yaptığı ve hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel

Beytüllahim Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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