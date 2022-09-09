İsrail'e ait bir insansız hava aracı Lübnan deniz sınırı yakınlarında düştü Güncel Haberler İsrail ordusu, dün akşam İsrail-Lübnan deniz sınırı yakınlarında bir insansız hava aracının düştüğünü duyurdu. İsrail ordusu, dün akşam İsrail- Lübnan deniz sınırı yakınlarında bir insansız hava aracının düştüğünü duyurdu. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, orduya ait insansız hava aracının arıza nedeniyle kuzey sınırına yakın deniz sahasına düştüğü, olayın ardından aracın denizden çıkarıldığı ve kazanın araştırılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "soruşturmanın sonuna kadar bu tür araçların faaliyetlerinin durdurulduğu" belirtildi. Ordu açıklamasında, düşen hava aracının görevine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. İsrail ile Lübnan, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Lübnan, kendi ekonomik bölgesinde yer aldığını belirttiği "Kariş" gaz sahasında İsrail'in sondaj faaliyetlerinde bulunmasına karşı çıkıyor. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir Lübnan İsrail Güncel Haberler

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