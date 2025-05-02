İsrail'e Ait Askeri Uçağın Malta'da İnsani Yardım Gemisine Saldırı Öncesi Uçuş Yaptığı İddiası

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait askeri bir nakliye uçağının, Malta etrafında tur attığı belirtildi.

Times of Malta gazetesinin haberinde, dün İsrail'den kalkan C-130 askeri nakliye uçağının, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun "Conscience" gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramadan önce Malta çevresinde 3 saat boyunca turladığı kaydedildi.

Söz konusu uçağın rotasının, çevrim içi uçuş takip sistemlerinde ayrıntılı görüldüğü, ayrıca Times of Malta gazetesinin, "İsrail askeri uçağının, İsrail'deki üssüne dönmeden önce Malta hava sahasında 3 saat geçirdiğini bağımsız kaynaklardan doğrulattığı" belirtildi.

Haberde, "İsrail uçağının, Malta'nın doğusundaki Hurd's Bank üzerinde, yaklaşık 5 bin feet gibi nispeten alçak bir irtifada bir dizi manevra yapmadan önce bir süre Malta üzerinde uçtuğu, 7 saatlik uçuşun ardından İsrail'e geri döndüğü" ifade edildi.

Gazeteye konuşan üst düzey Maltalı askeri bir kaynak, "Olanlar çok ciddi. İsrail'in, Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta'nın üzerinde yetkisiz bir askeri uçak uçurduğu ve tarafsızlığımızı ihlal ettiği anlaşılıyor. Bu çok ciddi." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde, İsrail askeri uçağının, insani yardım filosuna yapılan saldırı arasında bir bağ olup olmadığına dair henüz bir teyit olmadığı, bu konuda İsrail Savunma Bakanlığına da sorular gönderildiği aktarıldı.

Bu arada, olayın ardından yaşananları soruşturmak için Deniz Güvenliği Komitesini acilen toplayan Malta Hükümeti, ülkenin hava sahasının ihlal edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Geçen 48 saatlik dilim içinde, yerel ve yabancı medyada "Conscience" gemisiyle ilgili olarak adı geçen herhangi bir uçak veya gemi, Malta'nın egemen hava sahasına ya da karasularına (kıyıdan 12 deniz mili) girmemiştir. Dolayısıyla, Malta'nın toprak bütünlüğü hiçbir aşamada ihlal edilmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.