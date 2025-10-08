İsrail Donanması, Özgürlük Filosu'na Saldırdı

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan'dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili (yaklaşık 220 kilometre) uzaklıkta uluslararası sularda filoya saldırdığı aktarıldı.

Filonun internet sitesinde, gemilerin anlık seyir hızı ve koordinatlarının takip edildiği izleme sistemi de devre dışı kaldı.

110 bin dolar değerinde tıbbi malzeme

Canlı yayına yansıyan görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir helikopterin Vicdan gemisinin üzerinde uçtuğu görüldü.

Filonun açıklamasında, "Vicdan gemisi şu anda bir İsrail askeri helikopteri tarafından saldırı altında. Gemide 93 gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gemilerin yasa dışı şekilde durdurulduğu ve filodaki gemilerin Gazze'deki kritik ihtiyaç içindeki hastanelere gönderilmek üzere 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesi taşıdığı ifade edildi.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, AA'ya açıklamasında, filodaki "Vicdan" gemisinde Gazze Şeridi'nde en az 3 hastaneyi işletebilecek kadar doktor ve medikal malzemelerin bulunduğunu bildirdi.

Songür, "Bunların arasında kardiyologlar, genel cerrahi uzmanları, kadın doğum uzmanları bulunuyor. ve şu an İsrail Gazze'ye girecek bu doktorlara engel oldu." ifadesini kullandı.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberinde, İsrail donanmasının Gazze filosundaki dokuz gemiye saldırdığı, yaklaşık 150 kişiyi alıkoyduğu ve gemilerin Aşdod Limanı'na doğru götürüldüğü bildirildi.

İsrail'den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi.

Tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği belirtildi.

Filoda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyor.