İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Yönelik Kuşatmayı Yoğunlaştırdı

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanması tarafından kuşatma altına alınırken, aktivistlerle iletişimde zorluklar yaşanıyor.

AA'nın irtibatta olduğu aktivistlerin çoğuna mesajlar artık ulaşmıyor. Temasın sürdüğü az sayıdaki katılımcı internetlerine yönelik engelleme olduğunu, filodakilerle teması büyük ölçüde kaybettiklerini ve iletişim kuramadıklarını bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da birçok gemideki görüntünün kesildiği veya uzun süreli kopmaların yaşandığı gözleniyor.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
