İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Yön Değiştirmesi İçin İletişim Kurdu

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, ülke donanmasının Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu ile iletişime geçerek rotasını değiştirmesini talep ettiğini, filonun aktif çatışma bölgesine yaklaştığını ve yasal deniz ablukasını ihlal ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hamas-Sumud filosunun tek amacı provokasyondur. İsrail, İtalya, Yunanistan ve Kudüs Latin Patrikhanesi, filoya Gazze'ye sahip olabilecekleri her türlü yardımı barışçıl yollarla ulaştırma imkanı sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Filo, yardımla değil, provokasyonla ilgilendikleri için bu teklifi reddetti. İsrail Donanması, Hamas-Sumud filosuyla iletişime geçerek rotasını değiştirmelerini istedi. İsrail, filoya aktif bir çatışma bölgesine yaklaştığını ve yasal deniz ablukasını ihlal ettiğini bildirdi. İsrail, Gazze'ye her türlü yardımı güvenli kanallar aracılığıyla barışçıl yollarla ulaştırma teklifini yineledi" denildi.