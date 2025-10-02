İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti

(ANKARA) -Küresel Sumud Filosu'nun açıklamasına göre, İsrail donanma birlikleri yardım filosuna yönelik "aktif saldırganlık" eylemleriyle gemileri engellediği ve şu ana kadar sekiz gemiye el konulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etti. Küresel Sumud Filosu'nun Telegram hesabında yapılan son açıklamada, Florida gemisine "kasıtlı olarak denizde çarpıldığı", Yulara, Meteque ve diğer gemilere ise su toplarıyla müdahale edildiği ifade edildi. Organizatörler, gemideki tüm yolcuların sağlık durumunun "iyi" olduğunu belirtti.

Filoya ait sekiz geminin İsrail donanması tarafından durdurulduğu doğrulandı. Bu gemilerin isimleri Deir Yassin/Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma, Sirius, Yulara ve Grand Blue olarak belirtildi.