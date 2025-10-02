Haberler

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'na ait sekiz geminin İsrail donanması tarafından durdurulduğu ve gemilere yönelik 'aktif saldırganlık' eylemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Filonun yardım amacıyla yola çıktığı ve gemi yolcularının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

(ANKARA) -Küresel Sumud Filosu'nun açıklamasına göre, İsrail donanma birlikleri yardım filosuna yönelik "aktif saldırganlık" eylemleriyle gemileri engellediği ve şu ana kadar sekiz gemiye el konulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etti. Küresel Sumud Filosu'nun Telegram hesabında yapılan son açıklamada, Florida gemisine "kasıtlı olarak denizde çarpıldığı", Yulara, Meteque ve diğer gemilere ise su toplarıyla müdahale edildiği ifade edildi. Organizatörler, gemideki tüm yolcuların sağlık durumunun "iyi" olduğunu belirtti.

Filoya ait sekiz geminin İsrail donanması tarafından durdurulduğu doğrulandı. Bu gemilerin isimleri Deir Yassin/Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma, Sirius, Yulara ve Grand Blue olarak belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.