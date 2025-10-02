İsrail Donanması, Gazze'ye Yardım Götüren Gemiyi Kuşattı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na bağlı Mango gemisini kuşatan İsrail donanması unsurları, tekneye su sıkarak saldırıda bulundu.

Gemide bulunan Türk vatandaşı Hüsamettin Eyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail donanmasına bağlı unsurların Mango gemisine tazyikli su sıktığını söyledi.

Geminin motorlarını durdurmalarının istendiğini belirten Eyüpoğlu, "Biz motorlarımızı durdurmayacağız,yolumuza devam edeceğiz, önümüzde 57 deniz mili yolumuz kaldı." dedi.

İsrail donanma unsurlarının "motorlarını kapatma taleplerine" "istiyorlarsa gelip kendileri kapasınlar" şeklinde cevap veren Eyüpoğlu, Gazze yolundan dönmeyeceklerini vurguladı.

"Yaklaşan İsrail gemilerine özgürlük ve direnişin evrensel sembolü haline gelmiş olan "Bella Ciao" şarkısı ve "Free Palestine" sloganlarıyla karşılık veriyoruz." diyen Eyüpoğlu, İsrailli unsurların, gemilerine önce büyük spot ışıklar tutarak yaklaştığını, daha sonra geri gittiğini söyledi.

Eyüpoğlu, gemide Türkiye, Fransa, İsviçre, Brezilya ve İtalya vatandaşı olmak üzere toplam 9 aktivist bulunduğunu kaydetti.

Açıklamasının ardından Hüsamettin Eyüpoğlu ile iletişim 00.11 itibarıyla kesildi.