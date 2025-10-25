İsrail Donanması Gazze'deki Balıkçılara Saldırdı

Haberler

İsrail donanması, Gazze açıklarında çalışan Filistinli balıkçılara saldırarak iki teknedeki 10 balıkçıyı alıkoydu. 7 balıkçıyı denize atan donanma, 3'ünü gözaltına aldı ve iki tekneyi imha etti.

İsrail donanmasının, Gazze kenti açıklarında çalışan Filistinli balıkçılara saldırdığı belirtildi.

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

İsrail donanmasının, iki teknede bulunan 10 balıkçıyı alıkoyduğunu, daha sonra 7'sini denize attığını, 3'ünü ise gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü dile getiren Bekr, donanmanın iki tekneyi ise ekipmanlarıyla birlikte imha ettiğini belirtti.

Bekr, ateşkes anlaşmasının 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'nde ailelerinin geçimini sağlamak için çalıştıkları sırada İsrail tarafından gözaltına alınan balıkçıların sayısının ise 7'ye yükseldiğini aktardı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
