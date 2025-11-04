İsrail Donanması Gazze Açıklarında 5 Filistinli Balıkçıyı Alıkoydu
İsrail donanmasına bağlı birliklerin, Gazze kenti açıklarında teknelerine ateş açtığı ve 5 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi. Alıkonulan balıkçılar, kıyafetlerini çıkarmaya zorlanarak denize indirildi ve bilinmeyen bir yere götürüldü.
Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr konuya dair açıklama yaptı.
Bekr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İşgal güçlerine ait hücumbotlar bu sabah Gazze Limanı'nın batısında balıkçı teknelerine saldırdı ve 5 balıkçıyı alıkoydu.
İsrail donanması balıkçıları kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra denize inmeye mecbur bıraktı ardından onları kelepçeleyip bilinmeyen bir bölgeye götürdü."
Filistinli yetkili, alıkonulan balıkçılardan 4'ünün aynı aileden olduğunu belirtti.