İsrail, Doha'daki Hamas Hedeflerine Düzenlenen Saldırı için Soruşturma Başlattı

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Şin-Bet, Doha'da Hamas liderlerinin olması gereken binaya düzenlenen saldırı öncesinde toplanan istihbaratın başarısız olma sebebini araştırmaya başladı.

Habere göre, İsrail füzeleri, söz konusu binayı vurdu ancak zamanla "Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğu" netlik kazanmaya başladı.

Aslında emniyet teşkilatının liderleri, Gazze kentinde bir harekata başlamadan ve Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın esir takasıyla ilgili önerisine yanıt vermesinin beklendiği bir sırada böyle bir saldırıya karşı çıktı ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ısrarcı oldu.

İsrail'in yurt dışında düzenlediği suikastlardan farklı olarak saldırı için istihbaratı Mossad yerine Şin-Bet sağladı.

Bu nedenle Şin-Bet, Hamas liderlerinin yerleri hakkında elde edilen bilgilerin güvenilirliğini ve binanın yalnızca bir bölümünü vuran hassas mühimmat kullanılmasının sebebini araştırmaya başladı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.