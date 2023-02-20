İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ikisi çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı
Güncel Haberler
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk, 13 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk, 13 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin, Beytüllahim ve Tulkerim kentlerinde İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinliler hakkında bilgi verildi.
İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün İseviye, Er-Ram ve Hizma beldelerinde biri çocuk 4 Filistinliyi gözaltına alındığı aktarılan haberde, Ramallah'ta 4, Cenin'de 2, Tulkerim'de bir ve Beytüllahim'de ise biri çocuk 2 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.