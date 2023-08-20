İsrail, Doğu Kudüs'te kontrolünü artırmak için 843 milyon dolar harcayacak

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gelecek 5 yıl içerisinde kontrolünü ve etkisini artırmak amacıyla 843 milyon dolar tutarında bütçe tahsis etti.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gelecek 5 yıl içerisinde kontrolünü ve etkisini artırmak amacıyla 843 milyon dolar tutarında bütçe tahsis etti.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te 2024-2028 yılları arasında harcanmak üzere 3 milyar 200 milyon şekel (yaklaşık 843 milyon dolar) bütçe tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, planın "Doğu Kudüs'te sosyal eşitsizliklerin azaltılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını" hedeflediği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu plana ilişkin, "Kudüs'ün çehresini değiştirecek bir karar. Lise diploması (Bagrut) alanların sayısının artmasına katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise, "Doğu Kudüs için yapılmış en büyük beş yıllık planı idare etmekten memnuniyet duyuyorum. İsrail'in Kudüs üzerindeki egemenliğini tamamen güçlendirmesi gerektiğine inanan birisi olarak, beş yıllık planın büyük önem taşıdığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Doğu Kudüs'teki okullarda, "Tevcihi" adı verilen lise diplomasının alındığı Filistin müfredatı okunuyor. Ancak İsrail, öğrencilere, "Bagrut" sınavıyla sonuçlanan İsrail müfredatının okutulmasını istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, eğitim müfredatını korumak için çaba sarf etse de İsrail'in programı değiştirme girişimleri nedeniyle zorluk yaşıyor.