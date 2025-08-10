İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Topraklarda Yol İnşaatına Başladı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Hizma beldesinde Filistinlilere ait toprakların durumunu değiştirmek için yeni bir yol açmaya başladı.

Kudüs Valiliğinin konuya ilişkin açıklaması Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlandı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma beldesinde İsrail ordusunun yoğun koruması altında yeni bir yol yapım çalışmasına başlandığı belirtildi.

Söz konusu yol çalışmasının, İsrail makamlarının 25 Haziran'da aldığı "Caba beldesine giden ana caddeden başlayarak Akabat bölgesine uzanan ve mücavir arazileri de kapsayarak beldedeki Mehazi Caddesi'nin 31 Aralık 2027'ye kadar ele geçirilmesini öngören" kararı doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail, bölgenin tarihi yapılarını ve görünümünü değiştirmeyi; yeni Yahudileştirme hamlelerini dayatmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv'de iktidardaki sağcı yönetimin, ilgili BM kararlarını açıkça ihlal ederek Filistin topraklarındaki gasba hız verdiği, işgali derinleştirdiği, Kudüs'te ve tüm "C" bölgesinde Filistinliler aleyhinde etnik temizlik biçimlerini uygulamayı sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail yönetiminin bu adımlarla, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tarihi, siyasi, hukuki ve demografik gerçekliğinde köklü değişiklikler yapmayı, Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi ve iki devletli çözümü zayıflatılmayı hedeflediği ifade edildi.