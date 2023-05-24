İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'e bağlı Cebel Al-Mukabbir beldesinde Ubeydat ailesinin evine baskın yaptı.

Polis eşliğinde iş makineleriyle gelen İsrail belediye ekipleri de Ubeydat ailesinin evini yıktı. Filistinli 5 kişilik ailenin yaşadığı evin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 22 Mayıs'ta yayımladığı raporda, İsrail'in 2023 yılı içinde Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 99 evi yıktığı belirtilmişti.