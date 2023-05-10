İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Doğu Kudüs'teki Cebel el-Mukebbir beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenleyen İsrail güçleri, Firas ve Ali Şakirat kardeşlere ait evleri tahrip etti.

AA muhabirine konuşan Firas Şakirat, her iki evi 2016 yılında 115 metrekare büyüklüğünde yaptıklarını, 2019 yılında ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İsrail belediyesinin yüksek miktarda para cezası verdiğini söyledi.

Ruhsat almak için gerekli işlemleri yerine getirmek amacıyla çaba sarf ettiklerini ancak İsrail belediyesinin engel çıkardığını belirten Şakirat, şubat ayında ise yıkım tebligatının kendilerine ulaştırıldığını aktardı.

Kardeşinin ailesiyle birlikte yıkımın ardından 9 kişinin evsiz kaldığını ve bu tür yıkımların Filistinlileri Doğu Kudüs'ten sürme amacı taşıdığını anlatan Firas Şakirat, kendilerine ruhsat verilmezken buna karşın on binlerce Yahudi'ye inşaat izni verildiğini kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.