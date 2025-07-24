İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Kardeşlerin Evini Zorla Yıktı

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İsrail makamları, Doğu Kudüs'te iki Filistinli kardeşe ait evin yıkılmasına neden olarak 10 kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Yıkım kararı, 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle alındı.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2 Filistinli kardeşe kendi evlerini zorla yıktırarak 10 kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail makamları Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebber beldesinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Eyüp ve İbrahim Kanber isimli Filistinlilerin evleri hakkında yıkım kararı çıkardı.

Filistinli kardeşler, İsrail makamlarının yıkımı gerçekleştirmesi durumunda yüksek cezalar ödememek için 2012'den beri ikamet ettikleri evi yıkmak zorunda kaldı.

İki katlı ve 140 metrekarelik alan üzerine inşa edilen evin yıkılması sonucu 10 Filistinli evsiz kaldı.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrailli belediyelerin sorumluluğu altındaki bölgelerde Filistinlilerin ruhsat almasının ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişinin zarar gördüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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