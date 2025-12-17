İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinden 3 aileyi daha zorla tahliye etti

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yürüttüğü "bölgenin Yahudileştirilmesi" faaliyetleri kapsamında 3 Filistinli aileyi daha zorla tahliye etti.

Filistinlilerin iskan sorunları ve İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarını izleyen hak örgütü Ir Amim tarafından yapılan açıklamada, 3 ailenin zorla tahliye edilmesinin yanında 31 ailenin de benzer tehditle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Silvan'ın Batn el-Hava Mahallesi'ndeki 3 ailenin 14 Aralık'ta zorla tahliye edildiği, böylece aralarında yaşlı çocuk ve ağır sağlık sorunları olanlar dahil 18 Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin hemen ardından "Ateret Cohanim" örgütü ile bağlantılı Yahudi yerleşimcilerin evleri ele geçirerek işgal ettiği aktarıldı.

Son 15 ayda Batn el-Hava'dan tahliye edilen aile sayısının 12'ye zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının ise 70'e ulaştığı bildirilirken bunun on yıldan fazla süredir bir mahalleden gerçekleşen en yüksek sayı olduğu ve bu tahliyelerin ailelerin temyiz taleplerini reddeden İsrail Yüksek Mahkemesinin kararlarının doğrudan sonucu olduğu vurgulandı.

Alt mahkemelerde onlarca tahliye davasının beklediği ve aynı mahallede 31 ailenin (yaklaşık 160 kişi) aynı sorunu yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu paylaşılan açıklamada, söz konusu tahliyelerin, siyasi ve dini açıdan en hassas bölgelerden birinde bulunan Silvan'da, fanatik Yahudilerin Filistinlilerin evlerini ele geçirmesi ve İsrail'in kontrolünün genişletilmesi için yürütülen kampanyanın bir parçası olduğuna işaret edildi.

Bu kampanyanın devam etmesi halinde bölgede toplam 700 kişiden oluşan 84 Filistinli ailenin yerinden edileceği ve bir Filistin mahallesinin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından işgal edileceği uyarısında bulunuldu.

Silvan tahliyeleri

Bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin davalar, 19'ncu yüzyılın sonlarında bölgede mülk sahibi olduğunu iddia eden Yahudi vakfı Benvenisti Trust ve vakfı kontrol eden Ateret Cohanim yerleşimci örgütü tarafından açıldığı aktarıldı.

Ateret Cohanim örgütünün, İsrail devletiyle koordineli bir biçimde onlarca tahliye talebinde bulunduğu, İsrail Adalet Bakanlığı'nın davaları kabul ettiği belirtildi.

Benvenisti Vakfı'nın Ateret Cohanim tarafından işletilen fason bir kuruluş olduğu hukuki olarak doğrulanmasına rağmen mahkemelerin Batn el-Hava'daki tahliyeleri onaylamaya devam ettiğine işaret edildi.

Ir Amim'in açıklamasında "Bu tür eylemler, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 tarihli danışma görüşünde de teyit edildiği üzere zorla yerinden edilme, insan hakları ile uluslararası hukukun ciddi ihlali anlamına gelmektedir. Dahası, Kudüs'ün en hassas ve stratejik bölgesinde yürütülen bu faaliyetlerin açık amacı, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı adil bir siyasi çözümün önünü kesmektir." ifadelerine yer verildi.