İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'te yasa dışı 3 bin 401 konut inşası için ihale açtı

İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprağı üzerine 3 bin 401 yeni konut inşası için ihale açtığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te "E1 Projesi" kapsamında yasa dışı 3 bin 401 konut inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Bu plan doğrultusunda İsrail yönetiminin "E1 Projesi" ile gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 3 bin 400 konut inşası için ihale açtığı kaydedildi.

Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu adımın yerleşim planları yoluyla Filistin topraklarına yönelik hızlanan saldırılar ışığında son derece tehlikeli bir gelişme oluşturduğunu ve Tel Aviv yönetiminin en tehlikeli İsrail yerleşim planlarından biri olarak kabul edilen "E1 Projesi" ile ilgili olarak planlama ve onay aşamasından uygulama aşamasına geçişin göstergesi anlamına geldiğini söyledi.

Şaban, ihale sürecinin başlatılmasının, Kudüs'ü Filistinli çevresinden tamamen izole etmeyi, Batı Şeria'yı parçalamayı ve Kudüs'ün doğusunda Filistinlilerin doğal kentsel genişlemesini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesini" önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı filen ikiye böleceği belirtilen "E1 Projesini" Eylül 2025'te onaylamıştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.