İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Yurt Dışındaki İsraillilere Yeni Talimat

(ANKARA) – İsrail Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılarının ardından yurt dışındaki İsraillilere ve diplomatik misyonlara yönelik yeni talimatlar yayınladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in yurt dışındaki tüm diplomatik temsilcilikleri kapatılacak ve konsolosluk hizmetleri verilmeyecektir" denildi.

Yurt dışında bulunan tüm İsraillilere de bir anket formu doldurarak bulundukları konum ve durumları hakkında bilgi vermeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, daha önce 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından yedek askerlerin dönüşünü koordine etmek ve gerektiğinde tahliye uçuşları organize etmek amacıyla benzer bir form yayınlamıştı.