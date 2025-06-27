İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Saldırı İddialarına Yanıt

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde saldırılarıyla çoğunluğu kadın ve çocuk 56 binden fazla insanın ölümüne neden olan İsrail ordusunun asla sivilleri hedef almayacağını iddia etti.

Bakanlığın X hesabından, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirdiği ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yanıt olarak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail basınının Filistinlilere kasten ve doğrudan ateş açma emri alan askerlerin itiraflarının yayınlanmasına ve ortaya çıkan görüntülere rağmen, "İsrail ordusu asla sivilleri hedef almaz ve aksini iddia edenler açıkça yalan söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze İnsani Yardım Vakfı (Gaza Humanitarian Foundation) çalışanlarının ve sivillerin Hamas tarafından hedef alındığı iddia edilen açıklamada, BM'nin bunu kınamadığı ve başarısızlıkları ile Hamas'ın eylemlerinden İsrail'i sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.

Guterres, Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında sivillerin hayatını kaybettiğini belirterek "Yiyecek arayışı asla bir ölüm fermanı olmamalıdır." demiş, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirdiğinin bilindiğini belirtmişti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.