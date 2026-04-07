İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Yakınlarındaki Çatışma...İsrail Basını: "İsrail Dışişleri Bakanlığı da Olayı Araştırıyor"

İsrail merkezli Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, "ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu yakınındaki çatışmaya ilişkin iddiaların İsrail Dışişleri Bakanlığı'nca da araştırdığını" belirtti.

Yerel bir Yahudi topluluk üyesi ise The Jerusalem Post'a, "Konsolosluğun en az iki yıldır kapalı olduğunu ve muhtemelen personel bulunmadığını" söyledi.

Kaynak: ANKA