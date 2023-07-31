İsrail Dışişleri Bakanı, Zambiyalı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve İsrail'in Afrika Birliği'nde (AfB) gözlemci ülke konumunun belirlenmesi konusunu ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Zambiya Dışişleri Bakanı Stanley Kakubo ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve İsrail'in Afrika Birliği'nde (AfB) gözlemci ülke konumunun belirlenmesi konusunu ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığında Zambiyalı mevkidaşı Kakubo ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra " İsrail'in Afrika Birliği'nde (AfB) gözlemci ülke konumunun belirlenmesi" değerlendirildi.

Bakanlar, iki ülke arasında tıp, iletişim, tarım ve kültür alanlarındaki ilişkileri güçlendirecek bir çerçeve anlaşmaya da imza attı.

Son haftalarda Dışişleri Bakanı Cohen, Afrika kıtasında, Kenya, Gana ve Fildişi Sahili'ne bir dizi ziyarette bulunmuştu.

Addis Ababa'da AfB Genel Merkezi'nde 18 Şubat'ta yapılan bir oturumda üye ülke ve gözlemci ülkelerin temsilcilerinin olduğu yere izinsiz giren İsrail Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Direktörü Yardımcısı Sharon Bar-li, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmıştı.

2021 yılında tartışmalı şekilde yeniden gözlemci üyeliğe kabul edilen İsrail, birlik içerisinde yoğun tartışmalara neden olmuştu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütünün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak AfB'ye dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.