Üye Girişi
Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı başvurusuna tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararı başvurusuna tepki gösterdi. Katz, başvurunun sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir ayıp olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki "yakalama kararı" başvurusuna tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, Başsavcı Han'ın başvurusuna ilişkin suçlamalarda bulundu.

UCM Başsavcısı'nın Hamas liderlerinin yanı sıra Netanyahu ile Gallant hakkında da yakalama kararı başvurusu yapmasının "sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir ayıp" olduğunu iddia eden Katz, "Lahey'deki Ceza Mahkemesi Başsavcılığının skandal kararı, 7 Ekim mağdurlarına ve Gazze'de tutulan 128 esire karşı sınırsız bir cephe taarruzudur." yorumunda bulundu.

Katz, başvuruya karşı Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu belirtti.

Netanyahu için yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcı İsrail Uluslararası İlişkiler Hukuk Politika Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı

Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title