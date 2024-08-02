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İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi Hamas Lideri Haniye'nin Ölümüyle İlgili Tepki Gösterdi

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu'nda bayrakların yarıya indirilmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise tepki göstererek, müzakerecileri öldürerek barışa ulaşılamayacağını belirtti.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümünden dolayı ilan edilen milli yas kapsamında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirilmesinin ardından, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı'nın İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti. Katz, "İsrail devleti, 7 Ekim'deki vahşeti gerçekleştiren Hamas'a liderlik eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken katillere başarı dileyerek arkadaşlarıyla birlikte dua eden İsmail Haniye gibi bir katil için yas tutulmasına müsamaha göstermeyecektir" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hamas Lideri Haniye'nin ölümünden dolayı ilan edilen milli yas kapsamında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bayrakların yarıya indirilmesine tepki göstererek, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Yardımcısı'nın İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, terör örgütü Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine tepki olarak Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Yardımcısını çağırarak sert bir şekilde kınamaları talimatını verdim.

İsrail devleti, 7 Ekim'deki vahşeti gerçekleştiren Hamas'a liderlik eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken katillere başarı dileyerek arkadaşlarıyla birlikte dua eden İsmail Haniye gibi bir katil için yas tutulmasına müsamaha göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa, Türkiye'ye gidip terör örgütü Hamas'ı kucaklayan ve onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalıdırlar."

Keçeli: Müzakerecileri öldürerek barışa ulaşamazsınız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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