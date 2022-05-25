İsrail Dışişleri Bakanı: "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde... - Haberler

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İsrail Dışişleri Bakanı: "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde...

AA - Turgut Alp Boyraz - Güncel
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İsrail Dışişleri Bakanı: 'Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde...

İsrail Dışişleri Bakanı: "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz.

İsrail Dışişleri Bakanı: "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz."

AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Türk, Güncel, Haberler

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