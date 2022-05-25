İsrail Dışişleri Bakanı: "Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini... - Haberler

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İsrail Dışişleri Bakanı: "Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini...

AA - Turgut Alp Boyraz - Güncel
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İsrail Dışişleri Bakanı: 'Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini...

İsrail Dışişleri Bakanı: "Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık."

İsrail Dışişleri Bakanı: "Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık."

AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsrail, Güncel, Haberler

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