İsrail Dışişleri Bakanı: Saldırılar Devam Edecek, İran ile Müzakere Yok

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Iran ile müzakere yapılmadığını ve saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Çatışmalar sonucunda önemli kayıplar yaşanırken, destek duygusunun çoğunluğun lehinde olduğu belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "çatışmaların sonlanmasına ilişkin İran ile müzakere yapılmadığını" ve Tel Aviv'in saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

Yerel basındaki habere göre, Saar, bazı yabancı ülkelerin İsrail'deki büyükelçilerine İran'ın misillemesinde vurulan Bat Yam kentinde bilgi verdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Saar, İsrail halkının "büyük bölümünün" bu saldırılara destek verdiğini söyledi.

İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini kaydeden Saar, "Bilmenizi isterim ki; hiçbir müzakere yapılmıyor ve hedeflerimize ulaşana kadar operasyon devam edecek." ifadesini kullandı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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