İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Venezuela Güney Amerika'da Terörist Gruplara Köprü

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Paraguay'da yaptığı açıklamada Venezuela'yı Hizbullah ve Hamas'a köprü olmakla suçlayarak, bölgedeki terör tehdidini vurguladı. Saar, Paraguay hükümetinin terör örgütleri listesine İran Devrim Muhafızları'nı eklemesini övdü ve işbirliği vurgusu yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Paraguay ziyaretinde Venezuela'yı Güney Amerika'da Hizbullah ve Hamas'a köprü olmakla suçladı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da, mevkidaşı Ruben Ramirez Lezcano tarafından törenle karşılanan Saar, ortak basın toplantısında konuştu.

Venezuela'nın Güney Amerika'da "Hizbullah ve Hamas'a köprü olduğunu" iddia eden Saar, "Güney Amerika'da suç örgütleri, Orta Doğu'da narkoterörizm ittifakları kuruyor. Bu ağın bağlantı noktası Venezuela'dır. Bugün terörist devletler sadece kontrol ettikleri bölgelere odaklanmıyor, bölgeyi ve dünyayı tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bölgeyi mülteci krizine sürükleyerek istikrarsızlaştırdığını savunan Saar, Hizbullah'ın Venezuela'da terör saldırıları için üs kurduğunu öne sürdü.

İsrailli bakan, Paraguay Dışişleri Bakanı Lezcano'yu "İsrail'in en büyük dostlarından biri" olarak nitelendirirken, büyükelçiliğini 2018'de Kudüs'e taşıyan Paraguay'a teşekkür etti.

"Paraguay, İsrail'e toplam 65 destek açıklaması yaptı"

Paraguay hükümetinin Hamas ve Hizbullah'ın yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nı da terör örgütleri listesine dahil etmesini öven Saar, "Bu tarihi adım nedeniyle Paraguay'ı tebrik ediyorum. Diğer ülkeleri de bu örneği takip etmeye teşvik ediyorum." diye konuştu.

Saar, Paraguay'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e toplam 65 destek açıklaması yaptığını hatırlatarak, Paraguay'ın iyiyi kötüden ayıran net bir duruş sergilediğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Paraguay Savunma Bakanı Oscar Gonzalez'in katıldığı törende iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Saar, ekonomik ve ticari potansiyeli geliştirmek için iş insanlarıyla birlikte çalışacaklarını ve İsrail savunma sanayisinin, savunma kapasitesini geliştirmekte olan Paraguay'a katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Saar, Paraguay'da Devlet Başkanı Santiago Pena ve Kongre üyeleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Ulusal basına göre, Arjantin'i de ziyaret etmesi beklenen Saar'ın programı, bölgesel diplomasi ve güvenlik işbirliğine odaklanıyor.

