İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Filistin Devleti Tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıması karşısında Tel Aviv yönetiminin "tek taraflı kararlar alacağı" tehdidinde bulundu.

Bakan Saar ve İsrail'i ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Batı Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin Devleti'nin tanınmasının "İsrail'i tek taraflı kararlar almaya itecek ve bu büyük bir hata olur." ifadelerini kullanan Saar, Danimarka da dahil olmak üzere Avrupa devletlerine Filistin Devleti'ni tanımama çağrısı yaptı.

Fransa ve İngiltere gibi Filistin Devleti'nin tanınmasını "zorlayan devletlerin büyük bir hata yaptığını" iddia eden Saar, "Filistin Devleti'nin kurulmasını destekleyen ülkeler, Filistin Yönetiminin eylemleriyle bir devleti hak etmediğini gösteren en önemli gerçekleri görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'nin tanınmasının 1993 ile 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na aykırı olduğunu ileri süren Bakan Saar, "Gelecekte bir barış anlaşması ancak ikili bir bağlamda gerçekleşebilir." dedi.

Tel Aviv yönetiminin Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasına karşı işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin ilhak edebileceği yönündeki haberlere de değinen Saar, "Bu konuyu, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşüyoruz. Bir karar verilecek. Sanırım ayrıntıya girmeme gerek yok." dedi.

Washington'a geçen ay yaptığı ziyarete de değinen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ilhakı konusunu görüştüklerini belirten Saar, "Herhangi bir gelişme olursa, eminim ki açıklanacaktır." dedi.

Rasmussen, İsrail'i Gazze'de yaralananların tedavisine izin vermediği için eleştirdi

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen basın toplantısındaki konuşmasında, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki yaralıların işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da tedavi görmesine izin vermemesini eleştirdi.

Öte yandan Rasmussen, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma da değinerek Tel Aviv yönetimiyle "büyük bir atılım konusunda anlaşamadıklarını" vurguladı.

Danimarka'nın henüz Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olmadığını söyleyen Bakan Rasmussen, ancak "İsrail'in Danimarka'nın Filistin devletini tanımasına karşı veto yetkisinin olmadığını da" vurguladı.