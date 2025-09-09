İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Filistin Devleti'nin Tanınmasına Karşı Çıktı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar???????, Filistin Devleti'nin tanınmasının barışa ya da güvenliğe katkı sunmayacağını, bölgede istikrarsızlık oluşturacağını savundu.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Saar, başkent Zagreb'de bir araya gelmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Saar, İsrail ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin her iki taraf için de değerli olduğunu ve bazı İsrailli firmaların Hırvatistan'da yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Filistin Devleti'ni tanıma girişimlerinin sadece İsrail'i tehdit ettiğini öne süren Saar, şöyle devam etti:

"Filistin'in tanınması barışa ya da güvenliğe katkı sunmaz, tam tersi istikrarsızlık oluşturur. Hırvatistan, Almanya, İtalya gibi ülkeler adil bir yaklaşım sergileyerek Gazze'deki insani meseleye katkıda bulundu. Öte yandan, İspanya ve Fransa gibi tek taraflı girişimlerde bulunan ülkeler barışa hizmet etmiyor. Diyalog her zaman meseleleri çözmenin en iyi yoludur."

Bir gazetecinin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in "İsrail etnik temizlik yapıyor" sözlerini hatırlatması üzerine Saar, bu söylemlerin etkili olmadığını iddia etti.

Radman ise İsrail ile ekonomi, turizm, siyasi diyalog, kültür, eğitim ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerde ilerleme sağladıklarını söyledi.

Saar ile görüşmesinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani durum nedeniyle endişelerini dile getirdiğini aktaran Radman, "Uluslararası hukuka uygun şekilde insani yardımın ulaştırılması hayati öneme sahiptir. Hırvat hükümeti iki devletli çözümün tek sürdürülebilir ve adil yol olduğuna inanıyor. Hırvatistan, kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik tüm süreçlere katkı sağlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.