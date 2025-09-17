Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan AB Komisyonu'na Tepki

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, AB Komisyonu'nun İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını öneren teklifine sert tepki gösterdi. Saar, Tel Aviv'in öneriye karşılık vereceği tehdidinde bulunarak, bu adımın Avrupa'ya zarar vereceğini savundu.

Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından AB Komisyonu'nun İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınması ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasına yönelik teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB Komisyonu'nun teklifine tepki gösteren Saar, söz konusu teklifin "ahlaki ve siyasi açıdan çarpık" olduğunu savundu.

Saar, AB'nin İsrail'e yönelik adımlarının Avrupa'ya zarar vereceğini ileri sürdü.

Komisyon'un teklifinin uygulanmaması çağrısı yapan Saar, İsrail'e karşı atılacak adımlara karşılık verileceğini kaydetti.

AB Komisyonu, Gazze Şeridi'ndeki yönelik saldırıları nedeniyle üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınması ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını teklif etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
