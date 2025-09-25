İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Batı Şeria'nın ilhakını değerlendiriyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı yerleşim birimlerini ilhak etmeyi değerlendirdiklerini belirtti.

İtalya'nın Corriere Della Sera gazetesine konuşan Saar, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin İsrail'e ilhakı ve Gazze'deki durum ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saar, İngiltere, Fransa ve Kanada'da başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının "yanlış bir karar" olduğunu savunarak, "Hamas'ın Batı Şeria'nın kontrolünü ele geçireceğini" iddia etti.

Bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı nasıl bir adım atacaklarını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti dönüşünde ele alacaklarını dile getiren Saar, bu konuda "farklı seçenekleri olduğunu" söyledi.

Saar, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını değerlendirdiklerini ancak bu konuda henüz karar vermediklerini kaydetti.

Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgeleri ise İsrail'e ilhak etmeyi düşünmediklerini dile getiren Saar, "Filistin Yönetimi topraklarının ilhakını tartışmaya bile niyetimiz yok çünkü Filistinlileri kontrol etmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engelleme tehdidinde bulundu

Saar, İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye girmesini engelleyecekleri tehdidinde bulundu.

"Onları (Sumud Filosu'nu) durdurmalıyız. Şiddetle değil, ama durdurmalıyız." ifadesini kullanan Saar, 50'den fazla teknenin bulunduğu filoyu şiddete başvurmadan nasıl durduracaklarına ilişkin ise değerlendirme yapmadı.

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürmüştü.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Başbakan Netanyahu ise İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı sonrası yaptığı açıklamada, bu adıma ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini belirterek, "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulunmuştu.