İsrail Dışişleri Bakanı'nın Litvanya Ziyareti Protesto Edildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'a yaptığı ziyaret, ülke halkı tarafından protesto edildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, göstericiler, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın ziyaretini protesto etmek için Litvanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

Göstericiler, "Avrupa fon sağlarken İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Ukrayna'dan Filistin'e işgal bir suçtur", "İsrail'e yaptırım", "Gazze yaşasın" ve "Bu savaş değil, çatışma değil, bu bir soykırım" yazılı pankartlar taşıdı.

İnsan hakları aktivisti Ajus Jurgaitis, İsrail soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlanırken böyle resmi ziyaretlerin gerçekleşmemesi gerektiğini belirterek "Buradayız çünkü Litvanya, soykırımla suçlanan bir hükümetin temsilcisini ağırlıyor." dedi.

?Bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi

Bu arada, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Saar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Budrys, açıklamasında, Saar ile görüşmede Gazze'deki durumu ele aldıklarını bildirdi.

Rehinelerin koşulsuz iadesinin ateşkese giden yolun bir parçası olduğunu belirten Budrys, "Gazze Şeridi'nde insani yardımın dağıtımı daha kapsamlı olmalı. Elbette devam eden askeri operasyonlar nedeniyle bunun ne kadar zor olduğunu da anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saar ise gerçekleştirdikleri eylemlerin Avrupa'nın güvenliğine doğrudan önemli katkılar sağladığını söyledi.

Rehine anlaşması ve ateşkese ulaşma konusunda kararlı olduklarını kaydeden Saar, "Eğer Hamas tüm rehineleri serbest bırakır ve silah bırakırsa bu savaş hemen sona erebilir." diye konuştu.

Saar, Litvanya'nın ardından Letonya ve Estonya'yı da ziyaret edecek.