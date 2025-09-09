Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Hırvatistan Ziyareti Protesto Edildi

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Hırvatistan Ziyareti Protesto Edildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Hırvatistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, ülkede İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto eden gruplar tarafından karşılandı. Göstericiler, hükümetin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek 'özgür Filistin' sloganları attı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar???????'ın, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yaptığı ziyaret, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle protesto edildi.

Saar, resmi ziyaret için geldiği Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic tarafından kabul edileceği hükümet binasına geldi.

Hükümet binasın önünde bir araya gelen bir grup, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçunu protesto ederek, Saar'a yönelik "savaş suçlusu Saar, hoş gelmedin, bir sonraki durak Lahey" yazılı pankart açtı.

Hırvatistan hükümetini de İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle eleştiren göstericiler, "özgür Filistin" sloganları attı.

Polis ekipleri, hükümet binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
