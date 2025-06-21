İsrail Dışişleri Bakanı'ndan İran Devrim Muhafızları'na Saldırı İddiası

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Güney Kıbrıs'ta İsraillilere saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdü. GKRY ve İsrail istihbaratının işbirliğiyle bu girişimin engellendiğini bildiren Saar, İran'ı İsraillileri hedef almakla suçlayarak, 'varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak' için mücadele edeceklerini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsraillilere saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Bakan Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY yetkilileri ile İsrail istihbarat servislerinin işbirliğiyle söz konusu saldırı girişiminin engellendiğini ileri sürdü.

İran'ı ülke içinde ve yurt dışında İsraillileri kasıtlı olarak hedef almakla suçlayan Saar, kendilerine yönelen "varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için" çalışmaya devam edeceklerini savundu.

GKRY basını, polisin İran Devrim Muhafızları ile işbirliği içinde olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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