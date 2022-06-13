İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Vatandaşlarını Uyardı: "İstanbul'daysanız En Yakın Zamanda Dönün. İstanbul'a Uçuşunuz Varsa İptal Edin" - Haberler

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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Vatandaşlarını Uyardı: "İstanbul'daysanız En Yakın Zamanda Dönün. İstanbul'a Uçuşunuz Varsa İptal Edin"

ANKA - Güncel
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Vatandaşlarını Uyardı: 'İstanbul'daysanız En Yakın Zamanda Dönün. İstanbul'a Uçuşunuz Varsa İptal Edin'

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran’ın Türkiye’deki İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleyebileceği gerekçesiyle vatandaşlarını uyardı. Lapid, “İsraillilerin, İstanbul'a ve şart değilse Türkiye'ye gitmemeleri için çağrı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız en yakın zamanda İsrail'e dönün. Eğer İstanbul'a bir uçuşunuz varsa iptal edin” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran'ın Türkiye'deki İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleyebileceği gerekçesiyle vatandaşlarını uyardı. Lapid, "İsraillilerin, İstanbul'a ve şart değilse Türkiye'ye gitmemeleri için çağrı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız en yakın zamanda İsrail'e dönün. Eğer İstanbul'a bir uçuşunuz varsa iptal edin" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, İran'ın İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleyebileceği gerekçesiyle vatandaşlarını Türkiye'ye, özellikle de İstanbul'a gitmemeleri konusunda uyardı. Lapid, paylaşımında şunları kaydetti:

"İsraillilerin, İstanbul'a ve şart değilse Türkiye'ye gitmemeleri için çağrı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız en yakın zamanda İsrail'e dönün. Eğer İstanbul'a bir uçuşunuz varsa iptal edin."

ANKA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul Türkiye İsrail Güncel Haberler

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