Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" Ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu: '(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık' - Haberler

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