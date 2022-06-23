Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık"
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.
(1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık"
AA / Güncel