Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" - Haberler

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Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık"

AA - Güncel
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Ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık"

AA / Güncel

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