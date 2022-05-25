Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu... - Haberler

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel