İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail'i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti. AA / Emre Karaca - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.