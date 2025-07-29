İsrail Dışişleri Bakanı Hollanda'yı Tehdit Etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aşırı sağcı İsrailli Bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getiren Hollanda'yı "Bu tutum tek taraflı ve cevapsız kalmayacaktır." diyerek tehdit etti.

Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın İsrail Büyükelçisi Marriet Schuurman'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını hatırlattı.

Amsterdam yönetiminin aldığı kararın, antisemitizmi körüklediğini iddia eden Saar, İsrail yerine Hamas'a baskı yapılması gerektiğini ileri sürdü.

Saar, Hollanda'nın ve diğer ülkelerin İsrail'in Gazze'de insanlık felaketine yol açan saldırılarını ve uygulamalarını durdurması için oluşturduğu baskının, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önünde engel olduğunu savundu.

Amsterdam yönetiminin "siyasi çıkarlar nedeniyle İsrail'le sürdürdüğü dostluğu düşmanlığa dönüştürmeyi tercih ettiğini" iddia eden Saar, "Bu tutum tek taraflı ve cevapsız kalmayacaktır." tehdidinde bulundu.

Hollanda, dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik şiddetini kışkırtmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrıları yapmaları nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Amsterdam yönetiminin İsrailli Bakanlara ülkeye giriş yasağı getirmesi nedeniyle Hollanda'nın İsrail Büyükelçisi Schuurman'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirilmişti.