İsrail Dışişleri Bakanı, Gazze saldırısının ardından Hindistan ziyaretini yarıda kesiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Hindistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cohen'in kısa süre önce ulaştığı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir güvenlik güncellemesi aldığı belirtildi.

Açıklamada, " İsrail'deki olaylar nedeniyle Dışişleri Bakanı Cohen, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ardından Hindistan'a yaptığı diplomatik ziyareti yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah Yeni Delhi'ye ulaşan Cohen'in Hindistan ziyaretinin birkaç gün sürmesi planlanıyordu.

Netanyahu, güvenlik toplantısı yapacak

Öte yandan İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze saldırısının ardından durumu görüşmek üzere komuta kademesi ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şin-Bet (Şabak) tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.