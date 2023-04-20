İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Suudi Arabistan ziyareti üzerine çalıştıklarını açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Suudi Arabistan'a bir ziyaret düzenlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İsrail ordu radyosuna açıklama yapan Cohen, "ziyaret ile ilgili bir tarih henüz yok ancak ben bunun gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüşmesi sırasında ülkesinin Suudi Arabistan ile barış ve normalleşme istediğini belirterek bunu İsrail Arap çekişmesinin sonlandırılması yönünde "önemli bir adım" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Azerbaycan ziyaretinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin Aşkabat Büyükelçiliği açılışında bulunmak üzere Türkmenistan'a gidecek.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cohen'in ender bir ziyaretle Türkmenistan'a gideceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İran ile uzun bir sınırı olan bu ülkeyi, 30 yıldan bu yana ilk kez bir İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyaret edeceğine dikkat çekildi.

Öte yandan Times of israel haber sitesi, Cohen'in ziyaretini "Dışişleri Bakanı Cohen, İran'a 15 mil uzaktaki büyükelçiliği açmak için Türkmenistan'a gidiyor" yorumuyla verdi.

Cohen, Türkmenistan öncesinde Azerbaycan'ı ziyaret etmiş, başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere ülke yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı.