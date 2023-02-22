İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, BMGK Başkanlığının Batı Şeria yerleşimleriyle ilgili açıklamasını eleştirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığının İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini eleştiren açıklamasını "tek taraflı" ve "önyargılı" olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığının İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini eleştiren açıklamasını "tek taraflı" ve "önyargılı" olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.

Cohen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Yönetimi tarafından teröristlere ve ailelerine yönelik kışkırtma ve finansmanın görmezden gelindiğini" kaydetti.

Bakan Cohen paylaşımında, BMGK açıklamasını "tek taraflı" ve "önyargılı" olarak niteledi.

BMGK açıklamasının "Filistinli terör oluşumlarına yeşil ışık yaktığını" ifade eden İsrailli Bakan, "ülkesinin, vatandaşlarını korumak için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğini" vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığında, İsrail yönetiminin 9 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi için verdiği "yasallaştırma" kararına ilişkin açıklama 20 Şubat'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.

İsrail'in "yasallaştırma" kararının, uluslararası yasalar kapsamında yasal olmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail'in yerleşim birimleriyle ilgili ilave inşalar yapılmasına, genişletilmesine ve yasallaştırmasına ilişkin beyanatları nedeniyle derin endişe ve dehşet duyulduğu belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aynı gün, BMGK Başkanlığının İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini eleştiren açıklamasını "tek taraflı" olarak nitelemişti.