İsrail Dışişleri Bakanı 22 yıl aradan sonra İsveç'i ziyaret etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsveç'te mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsveç'te mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, 22 yıl aradan sonra Stockholm'ü ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

Cohen'in Billström ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme imkanlarının yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa'daki İran'ın "terör uzantılarıyla mücadele yollarını" ele aldıkları ifade edildi.

İsrail- İsveç ilişkilerinde "yeni bir sayfa açtıklarını" dile getiren Cohen, İsveç'in NATO'ya yakında üye olmasının iki ülke arasında ilişkileri ilerletebileceğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsveç parlamentosunun İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü kabul etmesine işaret edilerek NATO'ya üye olması halinde Stockholm'ün savunma harcamalarını artırabileceği, bunun da İsrailli savunma sanayisi teknoloji şirketleri için fırsat doğurabileceği değerlendirildi.

İsrail-İsveç ilişkileri, iki ülke arasında yaşanan farklı olayların yanı sıra Stockholm'ün 2014'te Filistin devletini tanıması üzerine çalkantılı bir döneme girmişti.