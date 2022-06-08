İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'ne Bir Ziyaret - Haberler

HADERA, 8 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi, İsrail Doğa ve Parklar Kurumu tarafından 1999 yılında, yaralı deniz kaplumbağalarını rehabilite etmek ve iyileştikten sonra vahşi doğaya geri döndürmek amacıyla kuruldu. Merkez, kurulduğu günden bu yana yaklaşık yüzde 70'i denize geri bırakılan 700'den fazla yaralı deniz kaplumbağasına baktı.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde bir görevli, yaraları iyileşen ve tekrar denize bırakılacak olan bir deniz kaplumbağasını temizliyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Shang Hao/Xinhua)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde bir personel yaralı bir deniz kaplumbağasının bulunduğu su tankını temizliyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde bir personel yaralı deniz kaplumbağalarının bulunduğu su tanklarını temizliyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde, personel bir deniz kaplumbağasını kan testi için hazırlıyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki bir plajda İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi tarafından bir deniz kaplumbağasının denize bırakılmasını izleyen ziyaretçiler, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki bir plajda İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi tarafından denize geri bırakılan bir deniz kaplumbağası, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hadera kenti yakınlarındaki bir plajda İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi tarafından denize geri bırakılan bir deniz kaplumbağası, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Shang Hao/Xinhua)

Xinhua / Güncel