İsrail'den 'Zeytin Dalları' insani yardım ekibi yola çıkıyor Güncel Haberler İsrail Savunma Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan oluşan 'Zeytin Dalları' ortak insani yardım ekibinin, bu akşam İsrail'den Türkiye'nin depremzede bölgelerine doğru yola çıkacağı belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan oluşan 'Zeytin Dalları' ortak insani yardım ekibinin, bu akşam İsrail'den Türkiye'nin depremzede bölgelerine doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada 'Ekip, bu akşam İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Nevatim Hava Kuvvetleri Üssü'nden yola çıkacak. Ekibin arama kurtarma görevine hemen başlaması bekleniyor. Öncü ekip bu öğleden sonra erken saatlerde Türkiye'ye hareket etmişti' denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Dışişleri Bakanlığı Türkiye Zeytin İsrail Güncel Haberler

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