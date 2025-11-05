İsrail'den Yeni New York Belediye Başkanı Mamdani'ye Sert Tepki

İsrailli yetkililer, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, New York Belediye Başkanı seçilen Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'yi hedef aldı.

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesini, " İsrail'i seven herkes için kara bir gün" olarak değerlendirdi.

Mamdani'nin resmi olmayan sonuçlara göre New York'taki seçimleri önde tamamlanması hakkında İsrail'in Kanal 14 televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Mamdani'nin Gazze'deki soykırıma ilişkin açıklamalarını anımsatarak, New York'un yeni Belediye Başkanı'nı "antisemetik olmakla" suçladı.

Erdan, Mamdani'nin "İsrail karşıtı" söylemlerine rağmen seçimi kazandığına işaret ederek, "Bu hepimiz için geleceğe dair büyük bir kırmızı bayraktır." yorumunu yaptı.

Mamdani'nin seçilmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdan, "Bu, ABD için, New York Yahudileri için ve İsrail'i seven herkes için kara bir gündür." ifadesini kullandı.

New York'taki Yahudileri İsrail'e göç etmeye çağırdı

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, New York'taki belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Chikli, New York'un simgesi olan Özgürlük Heykeli'nin boynu bükülmüş ve meşalesi sönmüş gibi gösteren bir yapay zeka fotoğrafını da kullandığı açıklamasında, Mamdani'yi hedef aldı.

Mamdani'ye yönelik suçlamalarda bulunan Chikli, "Bir zamanlar küresel özgürlüğün sembolü olan şehir, anahtarlarını bir Hamas destekçisine devretti." ifadesini kullandı.

Bu seçimin New York için "kritik bir dönüm noktası" olduğunu savunan Chikli, "İsrail dışında dünyanın en büyük Yahudi topluluğunun kalesi haline gelen bu yerin (New York) temellerini sarsıyor. New York, özellikle de Yahudi cemaati için bir daha asla eskisi gibi olmayacak. New York, Londra'nın içine düştüğü uçuruma gözleri açık bir şekilde yürüyor." yorumunda bulundu.

Chikli, ayrıca New York'ta yaşayan Yahudileri İsrail'e göç etmeyi düşünmelerini istedi.

Benzer bir açıklamada, İsrail'deki "Tzohar Hahamlık Örgütü"nden geldi.

Tzohar'dan yayımlanan açık mektupta, Mamdani'nin New York'un yeni belediye başkanı olmasının ardından yurt dışındaki Yahudilerden İsrail'e göç etmeyi gözden geçirmeleri istendi.

Aşırı sağcı Bakan da Mamdani'yi hedef aldı

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Mamdani'yi hedef aldı.

Ben-Gvir yaptığı açıklamada, Mamdani'nin "Hamas'ı desteklediğini ve İsrail'den nefret ettiğini" iddia etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel de geçmişteki "İsrail karşıtı açıklamaları" nedeniyle Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olmasının "son derece endişe verici olduğunu" savundu.

İsrail'in mevcut BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da Mamdani'nin resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamlamasına ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

New York'taki Yahudi toplumunun liderleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Danon, "Mamdani'nin kışkırtıcı sözleri bizi caydıramayacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis de dün yaptığı açıklamada, Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna "tehlike oluşturduğunu" ileri sürmüştü.

Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.