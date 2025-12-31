Haberler

İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 37 Yardım Kuruluşunun Faaliyetlerini Yasakladı... Uluslararası Tepkiler Büyüyor

İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren 37 uluslararası yardım kuruluşunun lisanslarını iptal etti. 10 ülkenin dışişleri bakanları, kararın insani yardıma erişimi ciddi şekilde tehlikeye atacağını belirterek tepki gösterdi.

(ANKARA) - İsrail hükümeti, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet yürüten 37 uluslararası yardım kuruluşunun lisanslarını iptal etme kararı aldı. Yarından itibaren geçerli olacak kararda, kuruluşlara faaliyetlerini sonlandırmaları için 60 gün süre verildi. Karara tepki gösteren 10 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaptı. İnsani yardım örgütlerinin de tepki gösterdiği kararla, bölgede insani krizin daha da derinleşebileceğinden endişe ediliyor.

İsrail hükümeti, yeni düzenleme kapsamında söz konusu kuruluşların "kayıt yükümlülüklerini yerine getirmediğini" ve çalışanlarına dair "tam ve doğrulanabilir bilgi sunmadığını" savundu. Yetkililer, bu adımın "terör örgütlerinin insani yardım faaliyetlerini istismar etmesini önlemek" amacı taşıdığını ileri sürdü.

Yasak kapsamında ActionAid, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Norveç Mülteci Konseyi gibi önde gelen yardım kuruluşlarının faaliyetleri 1 Ocak itibarıyla askıya alınıyor. Kuruluşlara, faaliyetlerini sonlandırmaları için 60 gün süre verildi.

10 ülkeden ortak açıklama

İsrail'in kararına karşı aralarında İngiltere, Fransa, Kanada, Norveç, İsveç ve Japonya'nın da bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak, uygulamanın insani yardıma erişimi ciddi biçimde tehlikeye atacağını vurguladı. Açıklamada, sağlık hizmetleri dahil temel ihtiyaçlara erişimin daha da zorlaşacağı uyarısı yapıldı.

İnsani yardım örgütleri, getirilen kısıtlamaların Gazze'deki sağlık, gıda ve barınma krizini daha da derinleştireceği uyarısında bulunurken, birçok diplomatik kaynak bu adımın İsrail'in uluslararası alandaki izolasyonunu artırabileceğine dikkat çekiyor.

